O prefeito Zé Carlos do Pátio sancionou a Lei 13.688, de 14 de junho, que autoriza que o Município negocie e pague o parcelamento de pouco mais de R$ 167 milhões em dívidas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

A dívida deve ser negociada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as parcelas pagas com retenção de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Conforme a lei sancionada pelo chefe do executivo municipal, as dívidas são referentes a débitos previdenciários e não previdenciários inscritos em dívida ativa da União.

Do total de R$ 167.358.486,11 de dívida, R$ 92.430.900,03 são referentes aos débitos previdenciários e R$ 74.927.586,08 não previdenciários. A lei, no entanto, não especifica quais seriam os débitos não previdenciários devidos pela Coder.

Além disso, o parcelamento poderá ser feito em até 120 parcelas mensais e consecutivas, atualizados monetariamente pelo mesmo índice aplicável aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, qual seja, Taxa Selic – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, ou qualquer outro que vier a substituí-lo.

Para o pagamento das parcelas da dívida da Coder, a lei autoriza a retenção do valor da parcela devida, a partir do mês subsequente ao da efetivação do parcelamento, até o mês do pagamento final, na quota do Fundo de Participação dos Municípios.