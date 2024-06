1 de 2

A 14ª Companhia da Força Tática da Polícia Militar desencadeou, ontem (13), em Rondonópolis, a operação “Cerco Total”.

Com foco na vistoria de motocicletas, a ação dos policiais teve início às 7h com a formação de três barreiras ao longo da Avenida dos Estudantes. A ação policial continua na cidade até a próxima segunda-feira (17).