Mais de dois meses depois da realização das provas, que ocorreram em 7 de abril, a Câmara Municipal ainda não homologou o concurso público. Candidatos estão cobrando uma definição do Legislativo municipal quanto a homologação, uma vez que é ela [homologação] que valida o concurso, tornando o resultado oficial e possibilita que os aprovados sejam nomeados.

Diante dessa expectativa dos candidatos, o A TRIBUNA entrou em contato com o presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), para saber o porquê do concurso não ter sido homologado até o momento e se há uma data prevista para que isso ocorra, mas não obteve uma resposta até o fechamento desta edição.