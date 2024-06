O número considerado “mágico”, conhecido como quociente eleitoral, para que os partidos consigam eleger um vereador na Câmara Municipal de Rondonópolis, na eleição do próximo dia 6 de outubro, será em torno de 6,6 mil votos.

Trata-se de um cálculo que é usado para eleger deputados e vereadores no sistema proporcional brasileiro. Para se chegar nele, divide-se os votos válidos (sem contar com nulos e brancos) pelo número de cadeiras, que no caso de Rondonópolis são 21.

Para fazer apenas um vereador, a legenda precisará atingir uma vez o número de votos do quociente eleitoral; para dois parlamentares, duas vezes e assim por diante. Definidos o número de candidatos que a sigla terá direito, os mais votados ocupam as vagas.

A estimativa do quociente eleitoral de 6,6 mil votos foi feita para o A TRIBUNA pelo advogado e servidor público municipal, Ilson Galdino, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) oficializar, na terça-feira, que o município tem 175.145 eleitores aptos ao voto nas eleições municipais deste ano.