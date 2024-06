Conforme o Inmet, neste sábado (15), Rondonópolis deve ter um dia de sol com poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 18ºC e 36ºC e a umidade relativa do ar pode chegar a mínima de 20%.

O Instituto emitiu, nesta sexta-feira (14), um alerta de perigo para baixa umidade, que deve ficar entre 30% e 20%, com pequeno risco para incêndios florestais e à saúde. O calor também não deve dar trégua tão cedo. A previsão para os próximos dias é de temperaturas variando entre máxima de 36ºC e mínima de 17ºC.

Rondonópolis deve ter dias ainda mais secos pela frente. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, neste fim de semana, a umidade relativa do ar caia a 20% na cidade.

O tempo seco e quente continua neste domingo (16), que deve ter temperatura entre 34ºC e 18ºC. O dia deve ser claro com névoa seca e a umidade relativa do ar pode registrar mínima de 30%.

Assim como no domingo, a segunda-feira (17) pode ter registro de névoa seca e a temperatura deve ficar entre máxima de 33ºC e mínima de 18ºC. A umidade relativa do ar continua baixa e pode atingir mínima de 30%.

Na terça-feira (18), a previsão é de sol com poucas nuvens e temperaturas variando entre 34ºC (máxima) e 17ºC (mínima). O dia deve ser ainda mais seco com a umidade relativa do ar chegando a 20%.