A reivindicação pela implantação de estacionamento em uma das vias marginais da Avenida dos Estudantes, na região do Parque Sagrada Família, divulgada anteontem pelo A TRIBUNA, repercutiu na Câmara Municipal e o vereador Adonias Fernandes (MDB) informou que também fará pleito neste sentido junto à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

A reivindicação foi motivada pelo fato da urbanização da importante via de mobilidade urbana da cidade e do seu entorno, gerando assim o crescimento do comércio da região.

A pavimentação das vias marginais da avenida e a construção de pistas de caminhadas e ciclovias passaram a atrair um grande movimento de pessoas diariamente ao local.

Contudo, conforme apontam empresários da região, há uma grande dificuldade para que os veículos estacionem por ali.

A Setrat, inclusive, sinalizou as vias proibindo estacionamento dos dois lados das pistas. Essa situação, dizem os empresários, pode prejudicar o comércio da região que vive um importante momento de expansão, uma vez que clientes não contam com alternativas para estacionar.

“Quero parabenizar o A TRIBUNA por trazer uma matéria tão importante sobre a Avenida dos Estudantes, que foi urbanizada e, com isso, cresceu muito o comércio por ali”, observou Adonias na sessão de anteontem do Legislativo.

Segundo ele, a partir da reportagem, encaminhou uma indicação reforçando a cobrança para que a Setrat promova melhorias a fim de facilitar o estacionamento de veículos naquele local.