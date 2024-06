A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) se comprometeu a apresentar um estudo, no início de julho, com alternativas para melhorar o fluxo de veículos e pessoas, além da permissão para o estacionamento nas vias marginais da Avenida dos Estudantes, na região do Sagrada Família, como querem os empresários ali estabelecidos. A informação foi repassada ontem ao A TRIBUNA pela Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir).

Como estava agendada, a presidente interina da Acir, Denise Freitas, e alguns empresários da região da Avenida dos Estudantes, se reuniram ontem com a secretária municipal de Transporte e Trânsito, Priscila Paiva, para discutir a melhoria da trafegabilidade, estacionamento e a redução do risco de acidentes nas vias marginais.

A reunião foi marcada após reportagens do A TRIBUNA, na semana passada, mostrar que empresários que têm estabelecimentos nas imediações da importante via reivindicam da Setrat a possibilidade de implantar estacionamento em um dos lados das pistas das vias marginais da Avenida dos Estudantes.