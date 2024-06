A urbanização da Avenida dos Estudantes e seus entornos gerou um crescimento do comércio da região e mais empresários passaram a apostar na via para abrir seus negócios. A pavimentação das vias marginais da avenida e a construção de pistas de caminhadas e ciclovias passaram a atrair um grande movimento de pessoas.

Diante da nova realidade, empresários que têm estabelecimentos nas marginais e que pretendem investir na região, estão cobrando uma avaliação por parte da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) sobre a possibilidade de implantar estacionamento em um dos lados das pistas das vias marginais.

A questão, conforme apontam empresários da região, é que as ruas marginais da Avenida dos Estudantes não contam com estacionamentos. A Setrat, inclusive, sinalizou as vias proibindo estacionamento dos dois lados das pistas.