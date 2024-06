Dados do Atlas da Violência 2024, relatório da violência no Brasil formulado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostram que Rondonópolis teve uma taxa de homicídios estimados em 2022 menor que a de Mato Grosso.

Enquanto Rondonópolis registrou uma taxa de 31 homicídios estimados para cada 100 mil habitantes, Mato Grosso teve 32,1 homicídios para cada 100 mil.

Esses números colocam Rondonópolis como a 107ª cidade mais violenta do Brasil entre aquelas de porte médio, que possuam de 100 mil a 500 mil habitantes.

Em Mato Grosso, Sorriso é a mais violenta entre as cidades de porte médio, com taxa de 70,5 homicídios estimados para cada 100 mil; seguida de Tangará da Serra, com taxa de 34,2.

Rondonópolis é a terceira mais violenta, com taxa de 31, seguida de Sinop, que registrou taxa de 20,9 homicídios para cada 100 mil habitantes e Várzea Grande, com taxa de 18,3.

Os números do Atlas da Violência 2024 ainda mostram que Rondonópolis teve um total de 73 homicídios registrados em 2022, mais 3 homicídios ocultos, resultando em 76 homicídios estimados.

Considerando o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta uma população de 244.911 habitantes na cidade, a taxa de homicídios estimados ficou em 31.

O relatório indica ainda que 162 municípios brasileiros concentram 50% dos homicídios estimados em 2022. Rondonópolis é 99º desta lista, com 76 homicídios estimados no período.

SORRISO

O Atlas da Violência 2024 mostra também que Sorriso, com uma taxa de 70,5 homicídios estimados, foi a sétima cidade com mais de 100 mil habitantes mais violenta do Brasil. O município do norte mato-grossense foi o mais violento do Centro-Oeste e de Mato Grosso. Sorriso teve um total de 78 homicídios estimados em 2022 e conta atualmente com uma população de 110.635 habitantes.

A VIOLÊNCIA EM MT

O Atlas ainda traz uma análise da violência em Mato Grosso. Conforme o relatório, pertencente à região da Amazônia Legal e localizado na fronteira com a Bolívia, o estado de Mato Grosso possui posição estratégica para a entrada da droga no território nacional, e por isso é palco de confrontos entre as maiores facções criminosas do Brasil, PCC e CV.

Em 2022, o estado inverteu a tendência de queda de anos consecutivos da taxa de homicídios estimados e teve um aumento de 18% em relação ao ano anterior – o maior aumento entre as unidades da federação.

Efetivamente, 2022 foi um ano de grande movimentação entre os grupos criminosos. A hegemonia do CV no estado – principalmente na zona de fronteira com a Bolívia, tendo a cidade de Cáceres (61,3) como a principal referência – foi ameaçada com a entrada do PCC na região do meio-norte.

Esse grupo sempre atuou nessa região, mas não tinha o domínio da rota rodoviária para escoar a droga para São Paulo e Paraná, que passa por Sorriso.

Devido aos conflitos, membros do CV deixaram a facção e criaram a Tropa Castelar, que se aliou ao PCC no final do ano. Essa dinâmica levou o município de Sorriso (70,5) à sétima colocação no ranking de taxa de homicídios (entre municípios com mais de cem mil habitantes) e trouxe altíssimos índices também para Aripuanã (93,4) e Colniza (62,1), todos no Norte Mato-grossense.

Já no sudoeste do estado, sobressalta-se o município de Barra do Bugres (68,0), cenário de chacinas e mortes muito violentas inclusive em ações policiais.

CONCEITO DE HOMICÍDIOS ESTIMADOS

Para calcular os homicídios o relatório utiliza o conceito de homicídios estimados, qual seja, a soma dos homicídios registrados mais os homicídios ocultos.

Os homicídios registrados são aqueles provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde (MS), que correspondem aos óbitos causados por agressões mais as intervenções legais, segundo a décima Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial da Saúde (OMS)1.

Já os homicídios ocultos são os óbitos classificados no SIM/MS como mortes violentas com causa indeterminada (MVCIs), mas que seriam homicídios.

Além disso, o Atlas da Violência 2024 traz os dados de homicídios relativos ao ano de 2022. O relatório foi divulgado ontem (18) pelo Ipea e Fórum de Segurança Brasileiro.

O relatório também divide os municípios brasileiros em três grupos definidos segundo o tamanho populacional: pequenos (até 100 mil habitantes); médios (entre 100 mil e 500 mil habitantes); e grandes (acima de 500 mil habitantes). Assim, 5.251 municípios são classificados como pequenos; 278 como médios; e, 41 grandes.