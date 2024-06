Em reunião realizada na noite de ontem, a presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO), Wânia Dantas, segundo apurou o A TRIBUNA, teria cobrado da secretária municipal de Saúde, Ione Rodrigues, providências para as queixas dos cirurgiões dentistas do município sobre as condições precárias de trabalho para o atendimento da população e, também, de que muitos deles estariam sendo vítimas de assédio moral por parte da superintendente da Saúde Bucal, Neuzeli Fuza. Aliás, Wânia Dantas também teria pedido a exoneração da servidora do cargo.

Segundo uma fonte do A TRIBUNA, a secretária Ione teria se comprometido a resolver os problemas relatados pela presidente do CRO.

“Tudo o que foi colocado pelo CRO a secretária e toda a equipe da gestão que estava lá se comprometeram a resolver. Além disso, pediu para que o Conselho sempre estivesse presente no município, auxiliando e dando ideias, pois a rede é muito ampla. Por isso, gostariam de ter orientações mais próximas do CRO”, disse a fonte.

Além da secretária Ione, a reunião contou com a presença da coordenadora de saúde bucal, Neuzeli Fuza, que teria “entrado muda e saído calada” do encontro, mesmo diante do CRO direcionando as denúncias de assédio moral contra cirurgiões dentistas do município para ela.

Ainda estiveram presentes na reunião a secretária municipal de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho; o procurador-geral do Município, Rafael Santos de Oliveira; o líder da bancada do prefeito, vereador Reginaldo Santos (PSB); e a vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Um dentista de carreira do município, Luciano Neto, também participou.

Com quase duas horas de duração, a reunião foi realizada na secretaria municipal de Saúde e aconteceu após a presidente do CRO ter cobrado providências para as denúncias apresentadas pelos cirurgiões dentistas e que, na semana passada, quando esteve em Rondonópolis, tentou se reunir, tanto com o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) como também com a secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, para tratar do assunto, mas não conseguiu agenda.