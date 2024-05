Uma massa de ar polar deve atingir Rondonópolis a partir desta sexta-feira (24) e derrubar a temperatura no fim de semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo quente e seco deve predominar pelo menos, até hoje (22), porém a partir desta quinta-feira (23) o avanço de um sistema frontal sobre o Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso deve ocasionar considerável declínio de temperaturas.

Segundo os institutos de meteorologia, a massa de ar polar que vem na retaguarda da frente fria, que deve se formar na noite desta quinta-feira (23), no Sul, deve avançar no decorrer da sexta-feira para o Sudeste e Centro-Oeste. A tendência é de uma queda mais significativa na temperatura já no próximo fim de semana.