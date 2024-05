Após a retirada da pauta, pela sétima vez, dos projetos de lei do Poder Executivo que criam novos cargos na estrutura administrativa da prefeitura, durante a sessão ordinária de ontem (29), da Câmara Municipal, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Subtenente Guinancio (PSDB), requereu que os projetos recebam pareceres por escrito na próxima terça-feira (4).

Com a medida, o presidente da CCJ quer acabar com a novela criada, uma vez que agora os projetos não poderão mais ser retirados de pauta sem uma apreciação do plenário da Casa de Leis.

Guinancio fez a requisição depois que o líder do prefeito, vereador Reginaldo dos Santos (PSB), informou que estava retirando, mais uma vez, os projetos da pauta de votação. “Já está virando galhofa”, disse ao A TRIBUNA o presidente da CCJ se referindo às constantes retiradas dos projetos.

A expectativa era de que a matéria seria apreciada e, finalmente, aprovada pela maioria dos parlamentares, contudo, a retirada da pauta pela sétima vez, pode ser uma evidência de que não havia maioria dos votos para a aprovação.

Com a decisão, segundo explicou Guinancio, os projetos vão receber pareceres por escrito na CCJ e não poderão ser mais retirados de pauta por opção do líder do prefeito.