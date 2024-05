Rondonópolis tem mais um mês com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada e fecha abril com 686 vagas criadas. A cidade foi a que mais gerou empregos no interior de Mato Grosso no mês, que teve o saldo positivo, especialmente, puxado pela construção civil e indústria. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que foram divulgados ontem (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Conforme o Caged, Rondonópolis registrou 5.191 admissões e 4.505 desligamentos em abril, gerando um saldo de 686 novos postos de trabalho abertos no período. Esse resultado de abril foi, principalmente, alavancado pela construção civil.

O setor, sozinho, criou no mês, 635 novas vagas de emprego formal. Da mesma forma, a indústria fechou o mês com resultados positivos, sendo a responsável pela abertura de 131 novas vagas.

Por outro lado, os setores da agropecuária, comércio e serviços registraram saldo negativo na geração de empregos no mês de abril. Os três setores demitiram mais do que contrataram no período. A agropecuária fechou 56 postos de trabalho, enquanto o comércio e serviços fecharam 20 e 4 postos, respectivamente.

Com os números de abril, Rondonópolis registrou crescimento de 4,85% na geração de empregos com carteira assinada em 2024. Entre janeiro e abril, foram criados 3.629 novos empregos na cidade.