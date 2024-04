Empresários de estabelecimentos localizados em algumas das principais vias da cidade, como as avenidas Bandeirantes e Goiânia, estão preocupados com o aumento crescente de pessoas em situação de rua que ficam em semáforos pedindo ajuda e daqueles que dormem ao relento. A percepção é de que há um número maior de pessoas nestas condições.

Ela destaca o trabalho das equipes de abordagem social, que atuam na identificação e encaminhamento dessa população aos serviços do Município, principalmente no período noturno, além do Centro Pop, e dos convênios mantidos com entidades que prestam assistência a esse público com albergue, alimentação, entre outros.

No Centro Pop, segundo Fabiana, o Município também tem ofertado atendimento da área de saúde, bem como atuado no encaminhamento para o mercado de trabalho.

“Temos intensificado essas ações em parceria, buscando a garantia dos direitos dessas pessoas. Desde aplicação de vacinas, exames médicos, encaminhamento a tratamento psiquiátrico, especialmente, por conta da questão da dependência química”, exemplifica.

Ela reforça que o Município mantém parcerias fortes com a rede de apoio e assistência para garantir não só o acolhimento, mas a busca de melhorar a dignidade dessas pessoas e fornecer novas perspectivas de vida.

“Hoje podemos dizer que fica na rua realmente àqueles que não aceitam a oferta de serviços. Há vagas, há espaço, mas existem as pessoas que não aceitam o acolhimento e as regras do acolhimento. Têm pessoas que têm dificuldade de cumprir as regras, então decidem por permanecer nas ruas”.

A secretária ainda acrescenta e chama a atenção da população para quanto houver o despertar do desejo de auxiliar esse público. “Fazemos um apelo à população para que ofertem a esse público o serviço das entidades que já trabalham para atender as pessoas em situação de rua como a Casa Esperança, Casa Jacob e Lar Bom Samaritano. Não é ofertar comida no local em que a pessoa está, mas sim nos locais onde ela tem acesso ao banho, onde ela senta em uma mesa, onde consegue ter higiene pessoal. É importante que o trabalho seja direcionado para essas entidades”, completou.