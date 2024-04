O pioneiro e empresário Aureo Candido Costa, um dos maiores investidores de Rondonópolis, avalia que o Niraj Shopping, a ser construído junto à Avenida dos Estudantes, vai agregar muito à cidade, especialmente progresso e desenvolvimento. O empreendimento foi lançado neste mês março pelo Grupo TMI e contará com o pioneiro na estrutura societária.

Conforme Aureo Costa, a expectativa para o Niraj Shopping é muito grande, pois é um antigo anseio da sociedade rondonopolitana. Nesse sentido, lembra que, no passado, havia feito a negociação com uma empresa mineira para viabilizar um novo shopping para Rondonópolis, em uma outra área de sua propriedade, mas infelizmente o projeto não foi adiante. “Desde aquela época já era uma ideia minha trazer outro shopping para a cidade”, revela.

O convite do empresário Thiago Muniz para encampar o Niraj Shopping foi a oportunidade de concretizar esse sonho. Aureo Costa atesta que Thiago é um parceiro excelente, uma pessoa disposta a dialogar e de boa índole.

“Acho que o Niraj Shopping foi uma ideia acertada, pois o Thiago pensa como eu. O que dá para imaginar, dá para realizar!”, analisou. “Nisso, a construção vai estar a cargo da TMI, que é uma empresa sólida e tem demonstrado isso em várias construções na cidade. É uma firma que a gente pode confiar”, acrescentou.

No entendimento do pioneiro, o Niraj Shopping, na verdade, vem para agregar à cidade e também ao shopping existente, com novas marcas, novas ideias e atrativos, com oferta de compra, lazer e passeio.

“Nas devidas proporções, comparo ao Shopping Cidade Jardim, de São Paulo, que é um verdadeiro passeio, algo bem diferente. Lá, tive uma ideia de como vai funcionar o complexo de torres residenciais junto a um centro comercial. Achei interessantíssimo!”, pontuou.