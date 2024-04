A finalização da votação do Plano Diretor Municipal empacou, mais uma vez, na Câmara de Vereadores. Ontem (3), o presidente Júnior Mendonça (PT), informou ao A TRIBUNA que a intenção é pautar a votação das emendas ainda este mês.

Mais de 90 propostas de emendas ao projeto original encaminhado à Casa de Leis pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) estão sendo analisadas pela Comissão Especial do Plano Diretor desde janeiro deste ano.

De acordo com a resolução de criação da comissão especial, caberá a ela fazer as emendas ao projeto do novo Plano Diretor de Rondonópolis.

As sugestões de emendas para promover alterações do projeto encaminhado pelo prefeito foram apresentadas pela sociedade nas audiências públicas realizadas no ano passado e, também, nas câmaras técnicas.

Fazem parte da Comissão Especial do Plano Diretor, além do presidente Júnior Mendonça, os vereadores Reginaldo Santos (SD) na vice-presidência; o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), na relatoria e o vereador Jonas Rodrigues (MDB), como revisor.

Conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, a Câmara Municipal aprovou, na sessão do dia 17 de janeiro, em primeira votação, todos os sete itens que compõem a proposta de Lei Complementar do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do Município apresentada pelo executivo municipal.