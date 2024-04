Após o fechamento da janela partidária, encerrada na sexta-feira (5), o PSB, MDB, PL e UB, além de saírem com as maiores bancadas de vereadores da atual legislatura, desenham chapas proporcionais para a disputa do pleito deste ano com condições de “abocanhar” o maior número de cadeiras na Câmara Municipal.

Otimismo à parte dos ocupantes destas chapas, a projeção mais realista é de que estas siglas devem ocupar de 11 a 14 cadeiras em disputa para a composição da próxima legislatura, que se inicia em 1º de janeiro de 2025.

O PSB, que tem como pré-candidato a prefeito o diretor-geral do Sanear, Paulo José, ampliou com a janela a sua bancada de dois para sete cadeiras, com os ingressos dos vereadores Reginaldo Santos, Batista da Coder, Cláudio da Farmácia, Beto do Amendoim e Kaza Grande. Eles se juntaram à Marildes Ferreira e Roni Magnani.

Dos atuais vereadores, apenas Roni não buscará um novo mandato na Câmara em 6 de outubro deste ano. Na chapa montada pela sigla, considerada por muitos como sendo da “morte”, os seis vereadores terão a companhia de três ex-secretários da gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

Desincompatibilizaram dos respectivos cargos que ocupavam na gestão de Pátio, até a última sexta-feira, Vinícius Amoroso (Coder), Huani Rodrigues (Habitação) e Mara Gleibe (Educação).

Segunda maior bancada da Casa, o MDB, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado Thiago Silva, que elegeu três vereadores em 2020, saiu desta janela com uma bancada composta por cinco parlamentares.