O campus de Rondonópolis do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) está com as atividades paralisadas desde ontem (8). Técnicos e professores do Instituto decidiram aderir ao movimento grevista nacional e suspenderam o calendário acadêmico por tempo indeterminado.

Segundo o comando de greve do IFMT, o calendário acadêmico fica suspenso em decorrência da greve dos servidores públicos, sendo mantidos apenas serviços essenciais, como emissão de certificados, diplomas e transferências.

De acordo com o comando de greve, a adesão do IFMT de Rondonópolis à greve nacional foi decidida em função de o Governo Federal ter ignorado todas as propostas de recomposição salarial entregues pelas entidades do setor da Educação Federal.

“Além disso, as perdas salariais acumuladas entre 2010 e 2023 são consideradas alarmantes pelos servidores. Apesar da proposta de negociação para recomposição das perdas salariais, o governo ofereceu reajuste zero em 2024, o que foi considerado inaceitável pela categoria. Outra questão crucial é o fato de o governo não ter atendido às reivindicações de equiparação dos auxílios com outros poderes, deixando os servidores em desvantagem”, apontaram em nota.