O Município recebeu os equipamentos do Governo do Estado ainda em julho do ano passado e, até o momento, as câmeras não foram instaladas.

O Município recebeu os equipamentos do Governo do Estado ainda em julho do ano passado e, até o momento, as câmeras não foram instaladas.

O lote 3 do pregão, que previa a contratação da empresa para o serviço mensal de link de dados foi cancelado. Os lotes licitados terão um custo total de R$ 587,8 mil. O lote um será contratado por R$ 94 mil; o lote dois por R$ 451,8 mil; e, o três por R$ 42 mil.

Uma das empresas vencedoras do pregão, XP Company Importação e Exportação Ltda, venceu o lote 1 para fornecer equipamentos como nobreak e caixa hermética; a outra empresa, José Alfredo Mussi de Souza e CIA Ltda, venceu o lote 2, que compreende o serviço de instalação dos nobreaks, das câmeras e das placas informativas, e, o lote 4, para fornecer as placas informativas.

Esta será a segunda licitação realizada para contratar todos os serviços necessários para a instalação das câmeras do Vigia Mais MT na cidade. A primeira foi concluída no último dia 5 de março e foi dividida em lotes.

Esta será a segunda licitação realizada para contratar todos os serviços necessários para a instalação das câmeras do Vigia Mais MT na cidade. A primeira foi concluída no último dia 5 de março e foi dividida em lotes.

Mais de oito meses depois de receber as câmeras do programa Vigia Mais MT, a prefeitura de Rondonópolis marcou, para o próximo dia 17, a licitação que visa contratar a empresa que vai implantar a infraestrutura da rede elétrica para instalação dos equipamentos de videomonitoramento. O valor total orçado pelo Paço Municipal para o contrato é de R$ 1.480.439,87.

Ao todo, o município recebeu 669 câmeras, sendo que 582 são do tipo fixas e estáticas, e 43 do tipo ‘Speed Dome’, que são câmeras que possuem zoom óptico, se movimentam por 360º e podem ser controladas de forma remota por meio de uma central de videomonitoramento.

Outras 44 são do tipo Inteligente com leitores de placas ou OCRs (Optical Character Recognitio) que são radares inteligentes que, em tempo real, fazem a leitura das placas, o tipo, a cor e a característica de veículos, e faz o cruzamento dos dados com os existentes na Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Após instaladas, as câmeras terão monitoramento em tempo real feito pelo Ciosp e as imagens permanecerão armazenadas no sistema pelo período de 10 dias.