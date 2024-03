“Para piorar, a secretária de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, respondeu ao financeiro do nosso sindicato que já pagou todo mundo. Isto me preocupa muito. Ela (secretária) não ter o conhecimento ou controle se pagou ou não é sinal de que a situação está caótica”, criticou Geane.

Como a prefeitura não sinalizou o pagamento dos servidores e estagiários que ainda estão sem receber o mês de fevereiro, a paralisação iniciada ontem (7) vai continuar, conforme repassou a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles.

A sindicalista salientou que no edital de convocação dos servidores para o ato de protesto realizado ontem, na sede do Sispmur, estava prevista a suspensão da paralisação, caso a Prefeitura de Rondonópolis quitasse os débitos com os trabalhadores municipais. “Como não fez, a paralisação contínua”, sustentou.

Geane informou, ainda, que o sindicato preparou uma agenda de protestos e encaminhou uma notificação à Procuradoria-Geral do Município, dando um prazo de dois dias para que seja feito o pagamento dos servidores que ainda não receberam o salário de fevereiro e o 1/3 de férias.

Do contrário, se não for feito neste período, ela garante que o Sispmur tomará medidas judiciais a fim de resguardar o direito destes servidores.

“Não se pode admitir um atraso de salário por mera falta de organização da gestão municipal ou por priorizar o pagamento de outros credores oriundos de contratos”, conclui a sindicalista.