Além disso, a decisão administrativa assinada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) ainda define que seja apurada em processo administrativo próprio a caducidade do contrato entre o Município e a empresa Planar Engenharia Ltda, que opera o Rotativo Rondon, o que pode ocorrer em função da inexecução contratual ou parcial do contrato.

Caso não seja efetuado no prazo, o valor deve ser incluído na Dívida Ativa do Município e a cobrança poderá ser feita via judicial. A decisão administrativa foi publicada no Diário Oficial do Município edição nº 5.652.

O valor cobrado inicialmente era de aproximadamente R$ 4 milhões, que foi atualizado pela gestão municipal, chegando aos R$ 5.585.109,41 que deverão ser repassados pela empresa à Prefeitura.

No recurso, a empresa alegou não ter efetuado os repasses devidos pela exploração do serviço público sob a justificativa de que foi prejudicada pela supressão de vagas previstas no contrato e pela ausência de celebração do reequilíbrio econômico-financeiro.

Na decisão, a Prefeitura argumentou que eventuais falhas e omissões da administração pública não eximem a empresa de efetuar os repasses mensais e previstos em contrato da outorga onerosa, sob pena de enriquecimento indevido da empresa em detrimento da coletividade.

O documento apontou que, caso a empresa de fato se sinta lesada, pode requerer administrativamente o que entender de direito ou requerer judicialmente a rescisão contratual.

Completou ainda que ao optar pela continuidade da exploração e a cobrança da tarifa, a empresa demonstra interesse e vantajosidade na manutenção do contrato, não podendo se eximir de pagar pelos serviços públicos que explora.

No processo administrativo, o Município explicou que a concessão de serviço público possui como objeto a implantação, exploração, gestão, sinalização e manutenção do estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos, de 5.200 vagas de automóveis e 1.500 vagas de motocicletas, com uso de parquímetros eletrônicos multivagas e de aquisição de créditos via web, equipamento portátil para fiscalização e sistema eletrônico de controle e gestão no município.

“O contrato de n. 2.704/2014 pactuou, em sua Cláusula Quinta, a obrigação da recorrente repassar mensalmente ao poder concedente o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) por vaga explorada a título de outorga e, para efeitos de pagamento dessa outorga, cada duas vagas destinadas a motocicletas corresponderiam a uma vaga destinada a automóveis”, indicou o Município na decisão do processo administrativo.

O pagamento da outorga onerosa, conforme cláusula contratual, segundo o município, prevê o pagamento para o dia 15 do mês posterior a cada mês faturado pela concessionária, incidindo sobre o valor devido, em caso de atraso no seu pagamento, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo de correção monetária pelo INPC.