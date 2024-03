A manifestação pacífica ocorreu no início da manhã e foi feita concomitantemente com protestos em vários outros municípios de Mato Grosso como Cuiabá, Santo Antonio do Leverger, Barra do Bugres e Cáceres.

Pescadores da Colônia Z-3 de Rondonópolis realizaram, nesta sexta-feira (22), um protesto na BR-163/364, na travessia urbana da cidade, contra a Lei do Transporte Zero.

Os pescadores defendem que a lei do transporte zero é inconstitucional, além de inviabilizar a pesca artesanal, mesmo com as alterações feitas pelo governo do estado, mantendo a proibição de comércio, transporte e armazenamento de 12 espécies de peixes em Mato Grosso pelos próximos cinco anos.

De acordo com Silva, as espécies proibidas – cachara, caparari, dourado, jaú, matrinchã, pintado/surubin, piraíba, piraputanga, pirara, pirarucu, trairão e tucunaré – são as que garantem a maior renda da pesca em Mato Grosso.

“Fui pescar essa semana e o gasto foi de R$ 500, e, consegui vender R$ 800. Com essas espécies proibidas mal conseguimos cobrir os custos que temos”, argumentou e acrescentou que “além disso tudo, ainda podemos ficar sem nossas aposentadorias”.

Os pescadores, conforme o líder da Colônia Z-3, devem permanecer mobilizados até a realização da audiência de conciliação no STF, marcada para acontecer no próximo dia 2 de abril, depois de ser reagendada em duas ocasiões.

“Nós queremos que o STF decida logo sobre inconstitucionalidade. O ministro vai enrolar até quando? Nós estamos sendo prejudicados”, lamentou Francisco Silva que lembrou que a Páscoa é comemorada na próxima semana e esse seria o período de maior lucro para os pescadores.