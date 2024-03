1 de 10

Na quinta-feira, 29, chegou ao fim a segunda etapa do projeto Jornal Local, uma parceria da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL) com o jornal A TRIBUNA que tem como objetivo central estimular a leitura de qualidade no seio da nossa população. No total, cinco empresas participaram desta fase.

Baseada em um questionário de apenas cinco perguntas de múltipla escolha, a pesquisa começou no Laboratório São João, no dia 3 de fevereiro. Na sequência, foi a vez da Impacto Prime (dia 8), do Escritório Auxiliar (dia 15), da Botuverá Transportes (dia 22) e do Supermercado Tropical (dia 29).

Em cada uma dessas empresas, foram entregues exemplares do jornal A TRIBUNA daquele dia para quem colaborou com o levantamento.

“Algumas pessoas estranharam o fato de termos divulgado uma loja de agroferragens como uma das empresas participantes desta etapa e ter aparecido outra. Ocorre que essa primeira empresa, alegando ‘questões internas’, acabou ficando de fora na reta final. Isso nos obrigou a contactar uma empresa de outro setor, mas isso não comprometeu em nada o nosso objetivo final”, disse o professor e escritor Jerry Mill, presidente da ARL e idealizador do projeto.

ALGUNS DADOS

Segundo Jerry Mill, foram distribuídos 160 questionários, dos quais apenas 112 foram respondidos, apesar de a dinâmica adotada desta vez ter sido diferente: os formulários eram deixados nas empresas em um dia e recolhidos no outro, para não interferir na sua rotina diária.

“Na verdade, somente na Botuverá Transporte nós conseguimos fazer todo o processo numa mesma manhã, graças ao setor de recursos humanos da empresa, que foi bastante receptivo à nossa iniciativa desde o início, tendo nos acompanhado durante todo o processo”, revelou Jerry Mill.

De acordo com ele, dos respondentes, jovens e adultos entre 11 e 70 anos, 46 eram mulheres, 66 eram homens. A maioria respondeu que não lê jornal impresso, livro ou revista com frequência, dando prioridade a sites ou blogs na internet, que eles leem em casa ou no trabalho “quando há tempo”. No caso do A TRIBUNA, seções como os Tópicos, a coluna social e a Opinião do Leitor foram citadas como as mais lidas.