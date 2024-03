O ex-vereador Juca Lemos, após uma rápida passagem pelo PSol, retornou ao PT onde militou por quase duas décadas. O retorno ao partido do presidente Lula foi oficializado ontem (14), em Brasília, com a sua ficha de filiação abonada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; o secretário-geral do PT, ex-deputado Henrique Fontana; e o pré-candidato a prefeito de Rondonópolis pela sigla, o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, o Teti.

“Tô voltando para casa”, disse ontem Juca ao A TRIBUNA, por telefone, ainda no aeroporto de Brasília, sobre o seu retorno ao PT. Com isso, o ex-vereador deve deixar o cargo que ocupa atualmente na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação para cuidar da sua pré-candidatura a vereador.

Ele ressaltou que a decisão de voltar ao PT passou pelos telefonemas que recebeu, na semana passada, do ministro Paulo Teixeira, e do secretário-geral da sigla, Henrique Fontana.

“Eles me ligaram e me convidaram para voltar à minha casa e implantar aqui a corrente interna, a qual fazem parte, a resistência socialista. Então, refleti muito sobre a minha trajetória política e a minha paixão por este partido que ajudei a construir. Isto me fez decidir pela volta”, justificou o vereador, que no mês passado havia anunciado filiação ao PSoL.

Após vários anos de militância no PT, onde foi vereador por dois mandatos e chegou a concorrer à prefeitura de Rondonópolis, em 2012, Juca Lemos, antes da sua rápida passagem pelo PSoL, estava filiado ao PV, onde chegou a ser presidente da comissão provisória local. Mas, acabou afastado no ano passado pela direção estadual.

O seu afastamento se deu porque ele vinha defendendo a pré-candidatura a prefeito do diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), enquanto os “Verdes” em Rondonópolis defendem a pré-candidatura do nome lançado pelo PT, com quem formam, ao lado do PCdoB, a Federação Brasil da Esperança.

“Volto ao PT na condição de pré-candidato a vereador e, claro, para defender a pré-candidatura a prefeito colocada pelo partido, que é o Teti”, afirmou Juca, acrescentando que já conversou com o prefeito Zé Carlos do Pátio sobre a sua decisão de voltar ao PT.

Falou ainda que retorna ao PT sem atropelos. “Antes de vir a Brasília, para assinar a minha ficha de filiação, conversei com o presidente do PT em Rondonópolis, o Wendell Girotto e o vereador Júnior Mendonça. Chego para somar nesta luta e fortalecer o projeto de transformação do país implementado pelo presidente Lula”, completou.