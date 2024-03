A pouco mais de um mês para a desincompatibilização dos cargos de primeiro escalão, especula-se nos corredores do Paço Municipal de que, pelo menos cinco integrantes do staff da gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), poderiam deixar seus postos até o dia 6 de abril, para que possam concorrer ao pleito proporcional, desencadeando uma ampla reforma no secretariado do executivo municipal.

A data de 6 de abril é o limite estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a desincompatibilização de secretários municipais ou para aqueles que ocupam funções com o mesmo status e desejam se candidatar no próximo dia 6 de outubro.

Esta deve ser a mais significativa reformulação do secretariado feito pelo prefeito, que já estaria ‘quebrando a cabeça’ para fazer as substituições de funções ocupadas hoje por nomes da sua extrema confiança.

Pátio, que termina o seu segundo mandato consecutivo no próximo dia 31 de dezembro, trabalha para eleger o seu sucessor e ainda fazer uma bancada robusta composta por parlamentares que tenham a sua inteira confiança.

Além do diretor geral do Sanear, Paulo José, que é pré-candidato a prefeito pelo partido do chefe do Executivo, já é certo que deve deixar o cargo até o dia 6 de abril para tentar uma cadeira na Câmara, o presidente da Coder, Vinícius Amoroso. Aliás, ele já estaria, inclusive, trabalhando para emplacar como o seu substituto o engenheiro civil Matheus Vilela.

Atual diretor da Coder, Matheus foi levado para exercer a função na empresa por Vinícius quando trocou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) pela Coder. Matheus estava antes lotado na Sinfra.

Também são especulados dentro do grupo do prefeito, como possíveis candidatas a vereadora, as secretárias de Habitação, Saúde e Meio Ambiente, Huane Rodrigues, Ione Rodrigues e Kamilla Carvalho, respectivamente. Elas ainda não falam abertamente sobre a disposição de encarar as urnas.

Além das secretárias, também pode encarar o desafio nas urnas este ano o responsável pelo Gabinete de Comunicação Social (Gcom), o jornalista Wender Dias, que já chegou a sinalizar que poderia disputar uma cadeira na Câmara na eleição passada, mas acabou recuando na última hora.

Conforme a legislação eleitoral, candidatos que atualmente ocupam cargos na administração pública ou atuam em empresas com contratos com o Poder Público devem passar pela desincompatibilização.

Esse afastamento pode ser temporário ou definitivo, a depender da função exercida. O objetivo é evitar o abuso do poder econômico ou político nas eleições, pelo uso da estrutura e de recursos públicos.

Os prazos para a desincompatibilização, que variam de três a seis meses, são calculados com base na data do primeiro turno das eleições, que ocorrerá no dia 6 de outubro.