Segue, sem uma data definida, a licitação para contratar a empresa que irá implantar o novo sistema semafórico da cidade. A prefeitura informou ontem ao A TRIBUNA que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) concluiu o edital, que deve passar agora por análise jurídica e orçamentária. Somente após os pareceres, uma data para a realização da licitação deve ser marcada, o que não tem prazo estabelecido para ocorrer.

A modernização do sistema semafórico de Rondonópolis é uma promessa antiga do Município que não se concretizou até o momento. Em 2022, a prefeitura chegou a fazer uma licitação, que acabou revogada após irregularidades serem apontadas no processo.