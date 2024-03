Segundo o gabinete de Comunicação da Prefeitura de Rondonópolis, a campanha de vacinação contra a gripe será iniciada nesta quarta-feira, dia 27.

A informação é que a cidade recebeu 16.700 doses para imunizar os grupos prioritários, crianças, idosos e de profissionais que atuam em áreas de maior vulnerabilidade em relação ao vírus.

As doses englobam imunizantes de influenza tipo A das variantes H1N1, H3N2 e também de influenza B. Importante lembrar que a vacina leva 15 dias para começar a ter efeito.

Conforme a assessoria do executivo, as doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde do município nos horários das 7h às 11 horas e das 13h às 17 horas. Ainda serão feitas vacinas das escolas de ensino infantil para as crianças com mais de seis meses e menores de seis anos de idade. Nessas ações nas escolas, os pais precisarão autorizar os filhos a tomarem o imunizante.

Conforme a comunicação, além das crianças, também fazem parte do grupo prioritário, os idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e mulheres no pós-parto, trabalhadores que atuam na saúde, no transporte coletivo, nas forças de segurança e salvamento, professores, indígenas, população de rua, trabalhadores portuários, reeducandos e adolescentes do sistema socioeducativo.

A meta para este ano é imunizar 90% dos grupos de crianças, dos idosos, das mulheres grávidas e que tiveram bebês recentemente.

Conforme a enfermeira da Vigilância Epidemiológica e Imunização do município, Cibelly Carvalho, a vacina não pode ser feita em crianças com menos de seis meses, nem em pessoas que têm alergia a ovo.

Outra recomendação é em relação a febre, quem estiver febril deve adiar a imunização. Não há contraindicação em relação a tomar a vacina contra os vírus influenza juntamente com outras, incluindo a de covid-19.