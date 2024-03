A destinação dos recursos será feita até o dia 30 de junho. “Nós vereadores estamos em um debate muito grande com relação às emendas impositivas, que são muito importantes. Elas garantem a independência do Poder Legislativo em relação ao Executivo, em especial aos vereadores de oposição que, com a destinação, conseguem ajudar em projetos do município”, argumenta o vereador.

Confira abaixo os investimentos que serão feitos pelo vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos):

R$ 300 mil – Santa Casa de Rondonópolis. Custeio da Residência Ginecológica e Obstetrícia.

R$ 246 mil – Secretaria Municipal de Saúde. Aquisição de caixas para pequenas cirurgias.

R$ 300 mil – Secretaria Municipal de Saúde. Equipamentos de uso pessoal para Agentes Comunitárias.

R$ 50 mil – Associação de Amor de Voluntários de Combate ao Câncer (AAVCC-MT)

R$ 50 mil – Judô. Custeio de despesas com viagens para a participação de atletas locais em competições.

R$ 100 mil – Kobra. Custeio do projeto Adolescência, Juventude, Humanismo e Mercado de Trabalho

R$ 500 mil – Implantação da cobertura da quadra poliesportiva do bairro Jardim Alvorada.

R$ 100 mil – Skate. Aquisição de equipamentos para o projeto Escola de Skate do Bob, reconhecido internacionalmente em 2024.

R$ 46,5 mil – Boxe. Investimentos para a Associação Rondonopolitana de Boxe.

Compromisso

O vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos) reafirmou, ainda, seu compromisso na luta por recursos para a construção da ponte de concreto no bairro Jardim Alvorada, projeto orçado em aproximadamente R$ 4 milhões.

“Este é um investimento grande, mas nós estamos na luta pela comunidade. Também ali no Jardim Alvorada já conseguimos viabilizar a cobertura da quadra de esportes, orçada em aproximadamente R$ 480 mil. Tive uma reunião com o secretário Dhyogo [Parreira Gonçalves – de Infraestrutura] e depois também estivemos reunidos com o prefeito. Ali confirmamos o orçamento e por isso R$ 500 mil esta minha parte das emendas impositivas serão destinados para esta obra”, pontua.

“Esporte é uma das minhas principais bandeiras de luta na vida pública, além da saúde. São áreas diretamente ligadas. Além disso, o esporte é inclusão, é qualidade de vida, é transformação de jovens, formação de meninos e meninas nos cidadãos que precisamos para o futuro”, argumenta.