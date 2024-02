1 de 3

Com quase 40 obras públicas já executadas em Rondonópolis, a Village Engenharia e Construções, empresa 100% rondonopolitana, já faz parte da história da cidade, sendo responsável por construções ou reformas em espaços que fazem parte do dia a dia dos moradores do município.

Uma dessas obras é a revitalização completa da Praça dos Carreiros, no coração da cidade, que mudou a cara da região central. O trabalho, que preservou as características históricas da praça, hoje é um dos atrativos do município e um espaço de lazer para as famílias rondonopolitanas que voltaram a frequentar o local.

A Praça Brasil, também no centro de Rondonópolis, foi mais uma das obras realizadas pela Construtora Village. A revitalização teve o cuidado de manter as características do espaço, mas sem abrir mão de tornar o local mais moderno e atrativo aos moradores.