Alguns bairros continuam sem coletivo e usuários estão tendo que andar longas distâncias para pegar o ônibus, ou gastando mais para se deslocar com táxis, mototáxis e aplicativos de transporte de passageiros.

Alguns bairros continuam sem coletivo e usuários estão tendo que andar longas distâncias para pegar o ônibus, ou gastando mais para se deslocar com táxis, mototáxis e aplicativos de transporte de passageiros.

O contrato com a cooperativa começou a valer neste final de janeiro, ao mesmo tempo em que a empresa Cidade de Pedra encerrou contrato emergencial para fornecer os trabalhadores à autarquia. Até então, a Cidade de Pedra vinha sendo contratada por seis meses por aproximadamente R$ 8,2 milhões.

Além disso, as passagens voltaram a ser cobradas ontem. Até domingo (4), os ônibus vinham rodando com catraca livre na cidade, porém atendendo apenas nove linhas.

O que acontece

A cooperativa passou a ser responsável por contratar e fornecer à AMTC os trabalhadores de forma terceirizada, desde os necessários para serviços de manutenção, administrativo como motoristas.

Foi justamente a mudança e a forma de contratação de pessoal que gerou o impasse que tem afetado o serviço de transporte coletivo na cidade desde o início da semana passada.

Os trabalhadores que eram contratados pela Cidade de Pedra, especialmente, motoristas, não aceitaram firmar contrato com a cooperativa, porque perderiam benefícios como vale-alimentação e vale-gás, além de deixarem de ser regidos pela CLT.

Iniciaram uma greve na segunda-feira (29) e a maioria decidiu não trabalhar para a autarquia via contrato com a cooperativa.

Com isso, desde a última quinta-feira (1º), a AMTC finalizou o contrato com a Cidade de Pedra e assumiu integralmente o serviço sem a quantidade de motoristas necessários para ofertar todas as linhas que já existem.

A autarquia, no entanto, não conta ainda com o número mínimo necessário de motoristas para colocar todas as linhas – 26 – em funcionamento, o que passou a afetar o transporte coletivo.