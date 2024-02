Com o respaldo do presidente Lula (PT), Wendel Girotto, que dirige o Diretório Municipal, disse ao A TRIBUNA que a sigla trabalha para fortalecer o nome do seu pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, o empresário do agronegócio Carlos Ernesto Augustin, o Teti, que se filiou à sigla em meados do ano passado e atualmente desempenha a função de assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Brasília.

“A pedido da direção nacional e do presidente Lula, estamos fazendo conversas buscando apoios dentro e fora do município para fortalecer a pré-candidatura a prefeito de Rondonópolis do Teti, que é o nosso candidato”, disse ele.

“O Teti é o pré-candidato a prefeito do presidente Lula, que tem pedido pra gente trabalhar pelo fortalecimento deste projeto”, completou Girotto.

Ele ressaltou que o presidente Lula tem muito respeito, gratidão e confiança na capacidade do Teti, que foi um dos primeiros empresários do agronegócio com representatividade no setor produtivo a fechar apoio ao petista na disputa pelo Planalto, em 2022, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Estivemos reunidos na sexta-feira com a Direção Nacional para fazermos uma análise do quadro de Mato Grosso e também de Rondonópolis. A ideia nossa é usar esta campanha de 2024 para fortalecer o projeto de 2026. Então, a pedido do presidente Lula e da Direção Nacional, vamos intensificar a busca de apoios para fortalecer a pré-candidatura do Teti e trabalhar para manter a unidade das forças progressistas”, afirmou Girotto.

Além de Teti, os progressistas na cidade, que andam se estranhando ultimamente sobre o processo de escolha de quem será o indicado para concorrer à sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), têm ainda como pré-candidatos o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), e o vice-prefeito Aylon Arruda.