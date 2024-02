A Prefeitura de Rondonópolis decidiu revogar o processo de licitação para terceirizar os serviços dos 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz.

Entre as justificativas para o cancelamento da licitação, o Paço Municipal indicou a negativa da Secretaria de Estado de Saúde em credenciar (cofinanciar) os leitos de UTI do Município, que apontou que a unidade não atende os critérios exigidos.

Para o Município, o não cofinanciamento tornou inviável a manutenção do contrato com recursos próprios.

Além disso, a Prefeitura alegou que a revogação da licitação se tornou necessária diante de falha no edital, onde não consta item o qual determina a necessidade da empresa em comprovar experiência técnica para cumprimento do objeto licitado, bem como falha nas exigências de critérios de qualificação técnica que garantam a manutenção do serviço de forma qualificada.

O certame para contratar a empresa para manter em funcionamento a UTI estava marcado para ocorrer ontem (27). A licitação seria realizada na modalidade pregão eletrônico, com a contratação da empresa que fornecesse o menor preço. A previsão era de contratação anual, com a possibilidade de aumento nos valores das diárias após 180 dias.

Segundo consta no edital, a contratação para 3.650 diárias teria o valor orçado de R$ 2.246,79 por diária, pagas conforme a utilização dos leitos de UTI. Assim, para 3.650 diárias o custo seria de pouco mais de R$ 8,2 milhões.

A empresa seria responsável pelo gerenciamento técnico, administrativo, fornecimentos de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos e insumos farmacêuticos para o funcionamento dos 10 leitos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

Ainda, segundo o edital, a empresa vencedora seria responsável pela operação global e integral dos leitos de UTI, responsabilizando-se pelo fornecimento de materiais, medicamentos, dieta aos pacientes, além de mão de obra médica e de toda equipe multidisciplinar necessários e exclusivos à unidade de terapia intensiva, com despesas de honorários médicos, diárias, taxas, e quaisquer outros insumos necessários à boa e regular prestação dos serviços nos leitos de UTI.

Os 10 leitos de UTI no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz foram abertos pela prefeitura durante a pandemia da Covid-19 para atender a alta demanda na cidade em decorrência da doença. A UTI recebia somente pacientes com Co