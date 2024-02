A falta de manutenção em espaços públicos da cidade, especialmente, praças e áreas de lazer, continua sendo motivo de reclamação de moradores. Agora, frequentadores do Parque das Águas pedem manutenção urgente do espaço ao Município.

Diante das cobranças dos usuários que denunciaram que o local estaria sem água e sem manutenção adequada, o Observatório Social de Rondonópolis informou ontem (6) ao A TRIBUNA que irá protocolar junto à prefeitura, para a secretaria responsável, para que sejam feitas as limpezas necessárias no local, bem como inspeções rotineiras para garantir que a saúde pública não seja comprometida.

O Observatório lembrou que o Parque das Águas foi reinaugurado após reforma que custou milhões aos cofres públicos em dezembro do ano passado, e aproximadamente um mês depois, se encontra sem manutenção adequada, com vários pontos em que há água parada acumulada, e com banheiros em condições precárias, com falta de água e limpeza.