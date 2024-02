O mês de março, que começa na próxima sexta-feira, deve ter chuvas abaixo e calor acima da média em Mato Grosso. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foi divulgada ontem (26).

Conforme o Instituto, a tendência é que as chuvas continuem abaixo da média neste mês de março ao mesmo tempo em que as temperaturas devem ficar acima da média, com valores acima de 25ºC.

“Para março, a previsão de chuva abaixo da média poderá restringir o desenvolvimento de parte das lavouras de primeira safra, bem como reduzir o ritmo de plantio do milho segunda safra”, apontou o Inmet.

Para os últimos dias de fevereiro, o Instituto prevê calor intenso e possibilidade de pancadas de chuvas em Rondonópolis, em função da temperatura alta e da umidade aumentada.

Para hoje (27), os termômetros podem atingir 39ºC, com temperatura mínima em torno de 23ºC. A previsão é de dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no período da tarde e à noite.