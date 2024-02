Um ano e meio depois de começar a funcionar, a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) passou ontem (1º) a operar o sistema sem a empresa Cidade de Pedra. Com apenas nove linhas funcionando e somente 21 motoristas contratados, o serviço dá a largada de forma precária.

O começo efetivo da operação da AMTC no transporte coletivo local está sendo marcado pelo desgaste com a greve dos trabalhadores da empresa Cidade de Pedra, que ficaram parados por três dias por não concordarem com a forma de contratação que seria feita pela cooperativa que passou a fornecer mão de obra terceirizada à autarquia, e pela evidente falta de estrutura para atender a atual demanda de usuários, que é de 15 mil por dia, transportados em 26 linhas.

Conforme informações obtidas pelo A TRIBUNA, até ontem, apenas 21 motoristas haviam sido contratados pela autarquia, e foi esse o motivo que levou ao início da operação somente com nove linhas.

E, ainda, não se sabe quando serão contratados todos os motoristas necessários para que as 26 linhas que estavam em funcionamento antes da greve voltem a operar.

Se não há data para que o transporte coletivo volte a atender com as 26 linhas existentes, muito menos há prazo para que o sistema possa ser melhorado como foi prometido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio quando decidiu criar a autarquia municipal.

A promessa era de ampliar o número de linhas, diminuir o tempo de espera nos pontos de ônibus e tornar o transporte mais rápido e eficiente, mas nada disso ocorreu neste um ano e meio da criação da AMTC.

Pelo contrário, antes da autarquia entrar em funcionamento, a Cidade de Pedra mantinha 30 linhas em funcionamento na cidade. Eram 60 ônibus que rodavam para atender essas linhas. Isso porque para cada linha são necessários dois ônibus, cada um fazendo o trajeto no sentido oposto do outro.