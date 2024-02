Depois da retomada há um mês, a obra de duplicação da extensão da Avenida Bandeirantes, entre o trevo do Jardim das Flores e a sede da Polícia Militar Ambiental, começa a avançar. A retomada dos serviços aconteceu no mês passado, após um período de abandono.

Ontem (26), a Prefeitura informou que está executando o procedimento que consiste na impermeabilização da via, o que antecede a etapa de aplicação da capa asfáltica.

“Já foi realizada a imprimação em 50% do trecho de quase um quilômetro de duplicação”, informou o fiscal da obra, o engenheiro da secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Pedro Alves Cabral, acrescentando que, após a conclusão do serviço de imprimação, as equipes devem iniciar a aplicação da capa asfáltica do tipo de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).

Para viabilizar o projeto de duplicação da Bandeirantes até o Anel Viário, o Paço executou a duplicação da ponte sobre o córrego Lajeadinho, que fica entre os bairros: Lajeadinho, Padre Rodolfo e o Jardim das Flores.