O PSDB e o Cidadania, que formam uma federação partidária, estão em conversação com o deputado estadual Cláudio Ferreira, pré-candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PL, para a construção de uma aliança com vistas à disputa pelo comando do Palácio da Cidadania na eleição de outubro deste ano.

Os tucanos e o Cidadania, recentemente, lançaram o nome do capitão Argemiro para a disputa. Porém, os rumores que circulam nos bastidores dão conta que as duas siglas já teriam fechado, nos últimos dias, o apoio ao Paisagista.

Ouvido ontem (26) pelo A TRIBUNA, o vereador Subtenente Guinancio, que preside o PSDB no município e o colegiado da federação partidária, evitou em falar que o martelo já tenha sido batido, mas ponderou que este encaminhamento de aliança com o PL está sendo construído.

“Em que pese a nossa disposição de lançar candidatura própria (Capitão Argemiro) e estarmos abertos para o diálogo com os grupos políticos, exceto com os partidos que fazem parte da gestão de Pátio ou dão sustentação política a ele, estamos, sim, conversando com o Cláudio para a construção de uma grande coalizão de centro-direita”, revelou o tucano.

Segundo ele, a ideia do PSDB e do Cidadania de construir com o deputado Cláudio Ferreira esta coalização tem como objetivo juntar forças para evitar que o “mais do mesmo” continue no comando do Paço Municipal. Neste caso, o ‘mais do mesmo’ seria representado pelo candidato que será apoiado pelo atual prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), que está no segundo mandato consecutivo e impedido de disputar a reeleição.

“A construção de uma grande coalizão de centro-direita é a intenção do PSDB e do Cidadania com o deputado Cláudio. Pois, entendemos que a divisão das forças só favorece o ‘mais do mesmo’. Não queremos ‘mais do mesmo’, independente de bandeira política e partidária. Queremos o melhor, que só acontecerá com uma mudança”, atestou o parlamentar tucano.