Essa tendência segue a verificada no Brasil, que, assim como ocorre em Rondonópolis, conta com um número maior de estabelecimentos religiosos do que a soma daqueles de educação e saúde. No Brasil, o Censo 2022 indicou a existência de 264,4 mil estabelecimentos de ensino, 247,5 mil de saúde, enquanto os religiosos são 579,8 mil.

Os dados apontaram que Rondonópolis conta com um número maior de estabelecimentos religiosos, como igrejas e templos, do que de educação e saúde somados. Além disso, o levantamento indicou que a cidade tem 1.825 estabelecimentos agropecuários.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (2), as coordenadas geográficas das espécies de endereços do Censo 2022. É a primeira vez que o Instituto capta esse dado para todos os domicílios do país.

DADOS

O IBGE explicou que os resultados dos dados das coordenadas geográficas vão integrar o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), que é a base de endereços usada pelo IBGE não só no Censo Demográfico, mas também em outras pesquisas domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS).

No Censo 2022, conforme o instituto, foram registrados 111,1 milhões de coordenadas geográficas para as espécies de endereços identificadas na operação censitária. Desse total, 109,9 milhões foram validados após a coleta, o que representa 98,9% daquelas vindas do cadastro do Censo originalmente.

O gerente do Cadastro de Endereços do IBGE, Eduardo Baptista, explicou que cada coordenada geográfica se refere a uma espécie de endereço. “Cada endereço tem uma coordenada. Se em um mesmo local há duas espécies de endereços, como um domicílio particular e um estabelecimento agropecuário, então esse mesmo endereço terá dois pares de coordenadas, com dois registros diferentes no arquivo do produto”.

Do total de endereços coletados no Censo, 81,5% (ou 90,6 milhões) eram domicílios particulares e 104,5 mil (ou 0,1%) eram domicílios coletivos.

É possível também observar os tipos de estabelecimentos do país: a maioria deles se enquadrava em outras finalidades, com 11,7 milhões (ou 10,5% do total). Nesse grupo estão as lojas, por exemplo. Por sua vez, as edificações em construção eram 3,5 milhões.