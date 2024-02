O Carnaval vai contar com horário diferenciado no comércio de Rondonópolis. Os comerciantes poderão abrir as portas no sábado (10), domingo (11) e na terça-feira (13).

Somente na segunda-feira (12), o comércio deve ficar fechado em função do feriado municipal do Dia do Comerciário, que é comemorado anualmente, na segunda-feira que antecede o dia do carnaval.

As informações sobre os horários são do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio do Rondonópolis e de entidades como a Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Os horários e dias de funcionamento foram definidos por convenção trabalhista.

Neste ano, está definido que o comércio local poderá abrir no sábado até às 18h, com exceção de mercados, supermercados e açougues, que podem funcionar normalmente, e, também no domingo, em que a abertura é facultativa ao comerciante, respeitado o horário entre às 7h e 15h.