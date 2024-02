Após reportagem de ontem do A TRIBUNA, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio do seu Gabinete de Segurança Pública (Gasp), informou que ainda está dando andamento aos procedimentos para licitar a instalação das câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT.

O Município recebeu os equipamentos do Governo do Estado ainda em julho do ano passado e, até o momento, não marcou a data da licitação para contratar a empresa que vai instalar e fazer manutenção das câmeras.

Ontem (20), o chefe do Gasp, Valdemir Castilho Soares, o Biliu, afirmou que o processo de licitação para aquisição dos equipamentos inteligentes de monitoramento eletrônico por câmeras usando fibra ótica de internet na cidade, foi dividido em duas partes.

O primeiro deles trata, conforme Biliu, da aquisição de softwares. O pregão para a compra foi licitado em 23 de janeiro e deve ainda ser homologado.

A segunda parte da licitação, ainda de acordo com o chefe do Gasp, que vai contratar a empresa para a instalação e manutenção dos equipamentos encontra-se, atualmente, na Procuradoria-Geral do Município para análise jurídica e posterior publicação, que não teve data prevista divulgada.

Ele ainda afirmou que a Prefeitura recebeu 669 câmeras digitais eletrônicas do Governo do Estado por meio do termo de cooperação do programa Vigia Mais MT e que estas estão mantidas em lugar seguro sob a proteção da Polícia Judiciária Civil, através de parceria de atividade delegada, aguardando os trâmites burocráticos normais para serem instaladas e colocadas em funcionamento.