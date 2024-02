Os projetos encaminhados à Câmara Municipal pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) para o município firmar “termos de fomento” com entidades assistenciais com recursos já indicados pelos vereadores, por meio de emendas impositivas, serão devolvidos ao Poder Executivo.

“Sim, serão devolvidos”, afirmou o presidente do parlamento municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), ao ser questionado pelo A TRIBUNA sobre qual seria o encaminhamento dado por ele aos projetos, que tiveram o pedido de vista devolvido, na quarta-feira (21), pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Subtenente Guinancio (PSDB).

Como foi antecipado pelo A TRIBUNA, o vereador tucano, que havia pedido vista aos projetos encaminhados pelo Paço Municipal em regime de urgência, na sessão do último dia 15 de fevereiro, fez a devolução com a recomendação de que fossem devolvidos ao Executivo.

O entendimento é de que o prefeito estaria fazendo cortesia com o “chapéu alheio” ao enviar os projetos, uma vez que não há necessidade de ter autorização legislativa para o pagamento dos recursos às entidades sem fins lucrativos indicadas pelos vereadores já que, por se tratar de emendas impositivas no orçamento de 2024, já tiveram a aprovação no Legislativo municipal ano passado.