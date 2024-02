Os deputados estaduais Thiago Silva, Eduardo Botelho, Nininho, Sebastião Rezende e Cláudio Ferreira estiveram, nesta segunda-feira (26), em reunião com o diretor da Rumo Guilherme Penin, presidente da Câmara de Rondonópolis, Jr. Mendonça, procurador do Município de Rondonópolis, Rafael Santos e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, para tratar sobre o traçado da ferrovia que interligará Rondonópolis, Cuiabá e a região do médio-norte do Estado.

Ao final da reunião, ficou alinhado que as equipes da Rumo, AL-MT, Prefeitura, Câmara e SEMA farão uma reunião técnica em Rondonópolis com o intuito de debater a possibilidade de conciliação e a execução de um novo traçado que deverá passar distante do bairro Maria Amélia e do perímetro urbano da cidade.

O objetivo da agenda de ontem, proposta pela AL, foi que a empresa Rumo realizasse uma explanação das obras que estão sendo realizadas no município de Rondonópolis, principalmente no que tange à alteração do traçado original da ferrovia, que não é o desejo da população e dos parlamentares da região.