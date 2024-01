O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR) convocou uma assembleia para a próxima terça-feira (23) com os profissionais vinculados à empresa Cidade de Pedra.

A reunião é voltada aos trabalhadores que estão de aviso prévio em razão da decisão da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) em não manter mais contrato com a empresa. Na assembleia, os trabalhadores devem discutir soluções para a questão e não descartam paralisação.

Conforme o STTRR, o objetivo primordial da assembleia será debater soluções para a transição apresentada pela Autarquia, que visa absorver esses profissionais por meio de uma cooperativa, proposta que está gerando descontentamento entre os trabalhadores, que temem perder direitos com a mudança.

Parte dos motoristas discorda da política trabalhista que vai ser adotada, segundo o Sindicato. Eles alegam a possível perda de direitos trabalhistas, como tickets alimentação e vale-gás, além da preocupação de que o Sindicato não possa mais assisti-los da mesma forma com esse novo modelo.

Ainda, de acordo com o STTRR, caso não haja um entendimento satisfatório durante a assembleia, os trabalhadores não descartam a possibilidade de cruzar os braços e paralisar o transporte coletivo na cidade na próxima semana, como forma de manifestar sua insatisfação e reivindicar melhores condições.

Paralelamente à assembleia, o presidente do STTRR, Afonso Aragão, afirmou que tem buscado junto à classe política entendimento e uma saída para essa situação.

O diálogo com as autoridades visa encontrar alternativas que conciliem os interesses dos trabalhadores, da autarquia e da população que depende do transporte coletivo na cidade.

A expectativa é que a reunião possa proporcionar soluções que atendam às necessidades de ambas as partes envolvidas.