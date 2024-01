Motoristas do transporte coletivo local não descartam a possibilidade de paralisar os serviços na próxima semana caso não haja um entendimento da categoria junto ao Município quanto a forma de contratação dos trabalhadores pela Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) via cooperativa.

Uma comissão composta por 22 profissionais vinculados à empresa Cidade de Pedra, que cumprem aviso prévio devido ao encerramento do contrato de prestação de serviços com a AMTC, está mobilizando reuniões para discutir o futuro profissional do grupo.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), neste primeiro momento os motoristas seriam absorvidos por uma cooperativa que já está contratada pelo município, via licitação.

Os trabalhadores que eram contratados em regime CLT na empresa Cidade de Pedra passariam a ter vínculo com a cooperativa, o que implica deixarem de ser CLT, perdendo benefícios como recebimento de cesta básica e vale-gás, que eram garantidos até então.