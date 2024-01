A empresa será a responsável pela construção das faixas e sinalização, com fornecimento de mão de obra e materiais. O contrato com validade de seis meses está orçado em aproximadamente R$ 4,4 milhões.

A empresa contratada terá 180 dias para construir todas as 105 faixas elevadas previstas no projeto com a instalação da sinalização. Como justificativa, a Prefeitura aponta no edital de licitação que as faixas elevadas ampliam a visibilidade da travessia dos pedestres, além de contribuir para a redução da velocidade dos veículos em locais com grande fluxo de pedestres.

Ainda, conforme o município, investir nas faixas elevadas de pedestres seria crucial para criar uma cidade mais segura, acessível, saudável, esteticamente agradável e sustentável, garantindo a redução de acidentes, evitando prejuízos aos cidadãos e a administração pública, e preservando a vida das pessoas.