Segundo o parlamentar, a Assembleia representa a população e deve defender os interesses da população que será impactada com os trilhos. “O poder econômico não pode sobrepor os interesses coletivos da população e nós vamos tentar de todas as formas impedir que o trilho passe pelo perímetro urbano de Rondonópolis, trazendo impactos negativos para a população de bairros como o Maria Amélia”, apontou.

A empresa está liberada a continuar com a obra após decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Bezerra Ramos, divulgada em primeira mão pelo A TRIBUNA e que concedeu anteontem (16) liminar suspendendo o Decreto Legislativo 74/2024 que impedia a construção.

Para o deputado do PL, o principal problema que acabou levando ao atual imbróglio está na condução do processo que foi equivocado. “Houve um erro por parte da Rumo, que não conduziu o processo com transparência, bem como do órgão ambiental que não promoveu uma discussão clara com a população que será impactada, e também houve um erro do prefeito [José Carlos do Pátio], que não deu a devida atenção a uma obra desse porte passando pela cidade”, avaliou e acrescentou que é favorável às obras dos trilhos, que o Estado não pode atrapalhar a livre iniciativa, mas que no caso específico houve equívocos.

Por sua vez, o deputado Sebastião Rezende repassou à reportagem que falou novamente ontem com o procurador-geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT), Dr. Ricardo, o qual lhe disse que um dos procuradores jurídicos da AL-MT está trabalhando nessa peça jurídica desde esta terça-feira, para tentar protocolar no TJ-MT ainda hoje e fazer esse enfrentamento jurídico buscando reverter essa liminar concedida.

Decreto legislativo

O Decreto Legislativo 74/2024, que sustou os efeitos da Licença de Instalação 7612/2023, emitida pela Sema e que autorizava a mudança do traçado do projeto original dos trilhos da ferrovia estadual, havia sido promulgado pela ALMT no último dia 10.

Aprovado pelos parlamentares no final do ano passado, o decreto teve como autores, além dos deputados Thiago Silva e Cláudio Ferreira, Nininho (PSD) e Sebastião Rezende.