Um homem identificado como Nedenir de Sousa Gama, condenado a 68 anos de prisão pelos mais diversos crimes e que está foragido da Penitenciária Central do Estado (PCE) desde o mês de outubro, vem sendo procurado pelas forças de segurança após ameaçar e sequestrar a ex-companheira e uma criança, além de atirar contra uma guarnição da Polícia Militar (PM).

Toda a situação teve início por volta das 10h30 de ontem (04), quando policiais militares que realizavam rondas nas imediações da UFR avistaram um veículo gol de cor preta que era conduzido pelo foragido.

O condutor empreendeu fuga e seguiu pela MT-270, abandonando o carro logo após a Vila Paulista. Nesta fuga, ele fez a ex-mulher e o filho dela que estavam no carro como reféns, a todo momento ameaçando ambos com uma arma de fogo e atirando por três vezes contra os policiais.

Os militares recuaram e o homem acabou fugindo em direção à mata, deixando para trás a mulher e a criança. A PM realizou o cerco em várias regiões na tentativa de localizar o fugitivo, sem sucesso até o fechamento da edição. Na noite de ontem, equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) entrou na mata com o objetivo de localizar o foragido.

A mulher que era mantida refém relatou que estava no bairro Maria Amélia quando foi abordada pelo criminoso e obrigada a entrar no carro com a criança. Ela é ex-companheira de Nedenir e está grávida de 7 meses do criminoso, que não aceita o fim do relacionamento e por isso realizou o sequestro.

O homem tem passagens policiais por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, corrupção de menores, porte ilegal de arma e formação de quadrilha. Ele é considerado de alta periculosidade.