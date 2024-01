Mais de seis meses depois de receber do governo do estado 690 câmeras para implantar o sistema de videomonitoramento eletrônico em Rondonópolis, a prefeitura ainda nem abriu o processo de licitação para contratar a empresa que irá instalar e fazer a manutenção dos equipamentos.

As câmeras fazem parte do programa Vigia Mais MT do governo do estado e foram adquiridas com recursos estaduais. Rondonópolis aderiu ao programa e recebeu os equipamentos no dia 14 de julho do ano passado.

Na semana seguinte, a prefeitura instalou duas câmeras para testes no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Dom Pedro II, no bairro Vila Aurora. Os demais equipamentos não estão instalados e seguem inutilizados.

Ao todo, o município recebeu do estado 690 câmeras, sendo fixas, câmeras que se movimentam e ainda 40 OCRs, que são as câmeras que identificam restrições em tempo real pelas placas de veículos.