A empresa responsável pela execução da obra de revitalização do canteiro central da avenida Bandeirantes, na região da Vila Operária, foi multada em pouco mais de R$ 120 mil por atrasos na obra pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra). A notificação com foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (9).

Além da multa, a empresa foi notificada para que cumpra o cronograma previsto em contrato com conclusão dos serviços no próximo dia 25, sob pena de abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades e aplicação de penalidades.

Como mostrou o A TRIBUNA, a empresa havia sido notificada pela Sinfra em dezembro do ano passado para que cumprisse com o cronograma da obra. Na notificação, a Pasta alegava que a lentidão e a falta de progresso satisfatório do serviço vinha causando consideráveis inconvenientes e impactos negativos no planejamento geral.

Conforme a fiscalização da Sinfra, houve reuniões e várias visitas in loco na obra, onde foi identificado que havia poucos trabalhadores e não havia responsáveis técnicos na obra.

Além disso, na notificação, a Secretaria informou que a obra estava com o cronograma atrasado, sendo que na primeira medição, em 3 de outubro de 2022, estava com 10,13% do serviço executado, quando já deveria contar com 16,71%.

Na segunda medição, em 8 de dezembro, havia atingido 15,83%, quando, conforme cronograma licitado para o mesmo período, deveria estar com aproximadamente 87% da obra concluída.

Em visita ao local da obra realizada ontem (11), no entanto, a reportagem do A TRIBUNA verificou que a empresa intensificou a execução da revitalização do canteiro da avenida com vários trabalhadores em atuação.

Obra começou em agosto

A obra de revitalização da pista de caminhada e canteiro central da avenida Bandeirantes, no trecho duplicado, teve início em 14 de agosto conforme anunciado pela Sinfra.

Orçada em aproximadamente R$ 2,6 milhões, deve abranger 3,3 quilômetros de pista, entre a rua Aeroporto e a ponte sobre o córrego Lajeadinho, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

Segundo a prefeitura, a obra compreende a revitalização de toda a extensão da pista de caminhada e do canteiro central da via, incluindo demolição do piso existente para troca por piso intertravado.

No projeto arquitetônico urbanístico consta ainda que será implantada uma nova iluminação (alta e baixa) no trecho, incluindo a instalação de postes metálicos com lâmpadas de led.