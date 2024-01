A Apae de Rondonópolis começou o ano de 2024 com projetos novos e com reorganização administrativa. Entre as novas iniciativas estão a realização da 1ª Corrida de Rua da Apae, que acontece no próximo dia 14 de abril e já está com as inscrições abertas, e a 1ª Feijoada do Rotary Rondon, para angariar fundos para a associação.

Conforme o presidente da Apae, Michel Pagno, a Apae atende mais de 300 alunos, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiências, mantendo os serviços por meio de parcerias com o poder público e contribuições da iniciativa privada e pessoas físicas, por isso, é importante a criação de novos projetos, mudanças que tragam melhorias e que possam contribuir para que a associação mantenha os serviços prestados com qualidade e melhore sua estrutura.

Ele explica que, atualmente, a Apae conta com profissionais da educação e saúde fornecidos pelo Município e pelo Governo do Estado, porém depende de parcerias com a iniciativa privada e contribuições para a manutenção dos serviços. E é por meio de vários projetos, que visam a arrecadação de recursos, que a associação consegue manter os atendimentos e a estrutura física.

“Para este ano, estamos mantendo os projetos que já existiam, como o Costelão, que é realizado com o repasse de quase 100% da arrecadação para a Apae e este ano deve acontecer em 25 de agosto; e o Apaixone-se, que é um projeto que está sendo remodelado, mas permite que empresas e pessoas físicas façam doações mensais, e em troca têm o nome gravado em um azulejo na entrada da Apae”, exemplifica.

Entre os novos projetos para 2024, o presidente destaca a realização da 1ª Corrida de Rua da Apae, que já está com as inscrições abertas e acontece no dia 14 de abril, com a previsão de reunir mais de 400 atletas.

Ainda entre as novidades, para garantir a arrecadação de recursos, o Rotary Rondon deve realizar este ano a 1ª Feijoada para a Apae. A intenção é reverter 100% da arrecadação para a associação. A data ainda deve ser definida.

“Para este ano, temos como meta fazer a climatização do refeitório, a cobertura da piscina e uma horta comunitária, e contamos com esses projetos para que isso possa ser feito”, acrescenta a diretora executiva Simone Gonçalves.

A Apae inicia o ano letivo 2024 no dia 5 de fevereiro, alinhando o seu calendário com o do Governo do Estado, e os integrantes da diretoria executiva convidam a população em geral e empresas a visitarem a Apae e conhecerem o trabalho desenvolvido.

“A sociedade precisa ir lá, conhecer a Apae. Queremos que as pessoas vejam o trabalho que é feito e como há felicidade lá”, convoca o diretor executivo Nicolau Cardoso.

“Essa diretoria executiva assumiu em 2023 renovada. Há integrantes antigos como eu que estou na diretoria desde a década de 90 e outros novos que vieram para ajudar”, externou o diretor executivo Reginaldo da Silva.

MUDANÇA

No âmbito administrativo, a diretoria executiva da entidade reorganizou a estrutura dividindo a antiga Diretoria Administrativa em três cargos: Diretoria Administrativa financeira; Diretoria Pedagógica; e Diretoria de Saúde. Todos os cargos ficam sob a supervisão da Diretoria Executiva.

“Com a saída da ex-diretora administrativa, vimos a necessidade de fazer uma reorganização nos cargos de função administrativa para este ano e, com isso, houve um remanejamento nas funções”, explica Simone. Informações sobre visitas para conhecer a Apae ou fazer doações podem ser obtidas pelo (66) 99975-0416 com Jéssica ou Aline.